На Вербной полиция спасла мужчину, который пытался спрыгнуть с балкона на седьмом этаже

Полиция Приморского района спасла мужчину, который пытался спрыгнуть с балкона седьмого этажа. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел утром 4 ноября.
Правоохранителям поступила информация о том, что на Вербной улице неизвестный хочет свести счеты с жизнью. На месте стражи порядка поднялись на этаж и вступили в переговоры с 65-летним горожанином.
Благодаря грамотным действиям трагедию предотвратили, спасенного передали медикам.
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
