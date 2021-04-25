На Вербной полиция спасла мужчину, который пытался спрыгнуть с балкона на седьмом этаже

Благодаря грамотным действиям трагедию предотвратили, спасенного передали медикам.

Полиция Приморского района спасла мужчину, который пытался спрыгнуть с балкона седьмого этажа. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел утром 4 ноября.

Правоохранителям поступила информация о том, что на Вербной улице неизвестный хочет свести счеты с жизнью. На месте стражи порядка поднялись на этаж и вступили в переговоры с 65-летним горожанином.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти