В Ленобласти полицейский помог женщине с сыном добраться до Мариинской больницы

Нужно было преодолеть около 170 километров.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в Ленинградской области на трассе "Петербург — Псков" сотрудник Госавтоинспекции помог женщине с сыном добраться до медицинского учреждения. Ему требовалась срочная помощь медиков.

К посту ДПС подъехала встревоженная женщина, заявившая, что у нее в машине находится 18-летний сын, который перестал самостоятельно дышать. Водительница попросила содействия, чтобы как можно быстрее доехать до больницы. Нужно было преодолеть около 170 километров.

На помощь вызвался инспектор отдельного взвода ДПС отдела ГАИ по Лужскому району Кирилл Гимпель. Он сопроводил автомобиль с включенными световыми и звуковыми сигналами. На Пулковском шоссе оказалась сложная обстановка, и молодого человека на ИВЛ пересадили в служебное транспортное средство. В итоге пациента вовремя доставили в Мариинскую больницу.

Мама поблагодарила Кирилла Гимпеля за помощь, оказанную в критической ситуации, и пожелала успехов на службе.

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Видео: пресс-служба МВД России