  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Спасатели помогли людям выбраться из акватории Ладожского озера
Сегодня, 17:18
151
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели помогли людям выбраться из акватории Ладожского озера

0 0

Судно застряло на обратном пути с острова в озере из-за образовавшегося ледового покрова.

7 января дежурной смене поисково-спасательного отряда города Приозерск поступила информация о том, что 6 января в акватории Ладожского озера обнаружена группа людей на катере, среди которых двое детей. Они были спасены, рассказали в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Судно застряло на обратном пути с острова в озере из-за образовавшегося ледового покрова. 

Спасатели доставили пострадавших на берег к базе отдыха "Ладога озеро". От медицинской помощи спасенные отказались.

Пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти

Ранее на Piter.TV: пожарные Петербурга спасли кошку из-под завалов.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти

Теги: авария на льду, ладожское озеро
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии