Найденные в Удельном парке крысята ищут хозяев

Жители Петербурга оказывают помощь малышам-крысятам, найденным в рюкзаке в Удельном парке. Часть малышей выжила, и теперь активисты помогают им обрести новый дом. Сообщение об этом появилось 17 ноября в Telegram-канале активистов парка.

В первых числах ноября гуляющая по парку петербурженка услышала шум и заметила рюкза в кустах. Внутри находились 34 крошечных крысенка. Благодаря оперативной реакции Фонда помощи брошенным крысам Петербурга, некоторым малышам удалось выжить. Уже несколько детенышей обрели заботливых владельцев, а сейчас поиском нового дома заняты 13 оставшихся питомцев — трое мальчиков и девять девочек.

Волонтеры отмечают, что те крысята, которым повезло оказаться вне опасности, благополучно преодолели кризисный период и сейчас проживают на временном домашнем содержании, стараясь быстрее набрать вес и насладиться всеми радостями жизни.

Фото и видео: Telegram / Удельный парк