В Киришах полицейские спасли 23-летнюю девушку от падения с моста

Сначала девушка отказывалась, заявляя, что все равно спрыгнет из-за ссоры со своим молодым человеком.

В Ленобласти сотрудники дорожной полиции спасли девушку от непоправимого поступка. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

При патрулировании территории в Киришах 28 июня полицейские увидели стоящую на парапете моста девушку, которая перелезла за металлическое ограждение и намеревалась спрыгнуть вниз. Правоохранители немедленно подошли и попытались наладить контакт, убеждая ее вернуться обратно и поговорить с ними. Сначала девушка отказывалась, заявляя, что все равно спрыгнет из-за ссоры со своим молодым человеком. Полицейские нашли нужные слова поддержки и убедили ее перебраться обратно в безопасное место.

Пытавшейся совершить роковой поступок оказалась 23-летняя жительница Киришей. Сотрудники полиции усадили ее в автомобиль и отвезли в отдел. Туда же была вызвана бригада медиков, девушку госпитализировали.

Ранее полицейские спасли мужчину от падения с Литейного моста.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти