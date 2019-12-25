Мужчину передали врачам скорой помощи, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Петербурге полицейские спасли мужчину от падения с Литейного моста. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 17 июня, командир отделения, сержант полиции Никита Лимонов и его коллега, старший сержант полиции Ольга Касько, проезжая на автомобиле по Литейному мосту в сторону Финляндского вокзала, обратили внимание на мужчину, который сидел, свесив ноги, на ограждении Литейного моста. Полицейские незамедлительно остановились, выбежали из автомобиля и удержали мужчину от падения в воду, после чего информация о случившемся была передана в полицию и скорую помощь. Стражам порядка спасенный рассказал, что не справился с личными переживаниями.

Мужчину передали врачам скорой помощи, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Фото: МВД

Руководством ГУ МВД России принято решение о поощрении полицейских.

Главное фото: CПб ГБУ "Мостотрест"