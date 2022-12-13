В Петербурге спасли бобра, застрявшего в колодце

Зверек не мог выбраться из гидротехнического сооружения из-за скользких стен.

В Красногвардейском районе спасли бобра Фиделя, который угодил в бетонный колодец. Инцидент произошел на территории Сап-станции "Куба" на реке Охта. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Колодец с водой был накрыт настилом, чтобы туда никто не упал случайно. Но Фидель, которого раньше часто замечали в окрестностях станции, решил, что именно там ему будет удобно жить. В итоге бедолага оказался в колодце с гладкими бетонными стенами, по которым никак не мог выбраться наверх. Очевидец

Сотрудники станции услышали беспокойные плюхи и вызвали сотрудников Комитета по природопользованию. Спасатели вытащили зверька из западни с помощью специальной петли и отпустили гулять по берегу Охты.

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