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В Петербурге спасли бобра, застрявшего в колодце

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Зверек не мог выбраться из гидротехнического сооружения из-за скользких стен.

В  Красногвардейском районе спасли бобра Фиделя, который угодил в бетонный колодец. Инцидент произошел на территории Сап-станции "Куба" на реке Охта. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Колодец с водой был накрыт настилом, чтобы туда никто не упал случайно. Но Фидель, которого раньше часто замечали в окрестностях станции, решил, что именно там ему будет удобно жить. В итоге бедолага оказался в колодце с гладкими бетонными стенами, по которым никак не мог выбраться наверх. 

Очевидец

Сотрудники станции услышали беспокойные плюхи и вызвали сотрудников Комитета по природопользованию. Спасатели вытащили зверька из западни  с помощью специальной петли и отпустили гулять по берегу Охты. 

Ранее на Piter.tv: на Цимбалина ребенок попал под машину.

Видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург
 
 

Теги: бобер, колодец, спасение бобра
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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