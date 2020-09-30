Спасаясь от психиатров, петербуржец выпал из окна на Бадаева

Он находится в тяжелом состоянии.

В Невском районе петербуржец выпал из окна, когда к нему прибыли психиатры. В обстоятельствах разбирается полиция. Об этом стало известно Piter.tv.

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе 20 декабря доставили 38-летнего мужчину. Медики диагностировали у него кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясения, перелом поясничного отдела и галлюцинаторно-параноидный синдром.

Петербуржец, состоящий на учёте в ПНД, в присутствии врачей-психиатров выпал из окна пятого этажа квартиры в доме на улице Бадаева. Он находится в тяжелом состоянии.

На "Нарве" легковушка задела грузовик военных и на встречке врезалась в фуру.

Фото: Piter.tv