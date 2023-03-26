Под Приозерском спасатели помогли заблудившейся в лесу паре

Госпитализация заблудившимся не потребовалась.

Романтичная прогулка по лесу чуть не закончилась для пары из Ленинградской области плачевно. Хорошо, что оперативно были вызваны спасатели ПСО города Приозерска.

Как сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти, вечером 23 августа поисково-спасательный отряд получил сообщение, что в лесном массиве около поселка Мельниково заблудились мужчина и женщина. Спасателям удалось быстро найти заблудившихся в лесу, а после вывести их в безопасное место. Госпитализация в больницу пострадавшим не потребовалась.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Выборге "обезумевшая" бетономешалка протаранила легковой автомобиль. Остановить большегруз без тормозов удалось только столбу.

Фото: Pxhere