Потерявшиеся женщина и ребенок благополучно вернулись домой благодаря поисково-спасательному отряду Ленобласти

Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга совершили успешную операцию по поиску и спасению женщины и ребенка, которые заблудились в лесном массиве около посёлка имени Морозова.

Вечером 31 июля, когда солнце уже скрывалось за горизонтом, семейная прогулка превратилась в настоящий кошмар, когда женщина и ее ребенок потеряли ориентировку в густом лесу. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-поисковой службы Ленобласти.

После осмотра медицинскими специалистами и обеспечения необходимой помощи, женщина и ребенок были переданы обратно своим родственникам, которые оказались в состоянии глубокой благодарности спасателям за их смелость и самоотверженность.

Этот случай еще раз подчеркивает важность работы спасателей, которые, несмотря на сложные условия и риски, готовы бросить вызов природе, чтобы спасти человеческие жизни.

Ранее сообщалось, что удачное спасение женщины на реке Волхов: спасатели доставили пострадавшую на берег

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти