Удачное спасение женщины на реке Волхов: спасатели доставили пострадавшую на берег

Спасатели Ленинградской области помогли женщине, которая застряла на реке Волхов, и течение уносило ее в сторону Ладоги.

В среду ночью, 26 июля, произошло захватывающее спасательное действие на акватории реки Волхов, когда спасателям поисково-спасательного отряда Новой Ладоги поступила информация о женщине, оказавшейся в беде на своей лодке. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

По данным отряда, мотор на лодке женщины заглох, оставив её без возможности управлять судном. В результате стихии течения реки, она начала уноситься в сторону Ладожского озера, что создало угрозу для её жизни.

Благодаря оперативному реагированию спасателей и слаженной работе команды, пострадавшая была обнаружена на реке. Спасатели подошли к ней с челночной лодкой и, соблюдая все меры безопасности, успешно доставили женщину на берег.

Ранее сообщалось, что в результате переворачивания лодки у дамбы в Кронштадте погибла женщина

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

