На Манчестерской улице горела квартира-студия

Бороться с огнем прибыли три спецмашины и 12 спасателей.

В Выборгском районе сегодня, 24 апреля, произошел пожар. На Манчестерской улице в доме № 3, корпус 2, вспыхнула студия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:47. В квартире площадью 25 "квадратов" происходило горение обстановки на площади один квадратный метр.

Бороться с огнем прибыли три спецмашины и 12 спасателей. Пожарные потушили пламя за 26 минут. В 13:12 пожар был ликвидирован.

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на набережной реки Фонтанки произошел пожар в "двушке".

Фото: Piter.tv