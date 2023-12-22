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На Манчестерской улице горела квартира-студия
Сегодня, 14:39
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На Манчестерской улице горела квартира-студия

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Бороться с огнем прибыли три спецмашины и 12 спасателей.

В Выборгском районе сегодня, 24 апреля, произошел пожар. На Манчестерской улице в доме № 3, корпус 2, вспыхнула студия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера  в 12:47. В квартире площадью 25 "квадратов" происходило горение обстановки на площади один квадратный метр.   

Бороться с огнем прибыли три спецмашины и 12 спасателей. Пожарные потушили пламя за 26 минут. В 13:12 пожар был ликвидирован.  

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на набережной реки Фонтанки произошел пожар в "двушке".

Фото: Piter.tv   

Теги: мчс, пожарные, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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