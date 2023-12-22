На набережной реки Фонтанки произошел пожар в "двушке"

На кухне вспыхнула мебель. Огонь охватил восемь "квадратов".

В Центральном районе сегодня, 24 апреля, произошел пожар. На набережной реки Фонтанки, 26, вспыхнуло пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:19. В двухкомнатной квартире на кухне площадью восемь "квадратов" горела обстановка.

Тушить пламя прибыли три спецмашины и 12 спасателей. В 12:49 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Малой Бухарестской улице во время пожара на кухне пострадала женщина.

Фото: Piter.tv