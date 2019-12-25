В результате переворачивания лодки у дамбы в Кронштадте погибла женщина

Всего в водном транспорте находилось 6 человек, хотя лодка была рассчитана на гораздо меньшее число пассажиров. Кроме того, ни на одном из отдыхающих не было спасательных жилетов.

Вечером в понедельник, 24 июля, на территории яхт-клуба "Шанхай" у дамбы в Кронштадте перевернулась моторная лодка. В результате погиб 1 человек. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Всего в водном транспорте находилось 6 человек, хотя лодка была рассчитана на гораздо меньшее число пассажиров. Кроме того, ни на одном из отдыхающих не было спасательных жилетов. Из-за перегруза все они оказались в воде. На место происшествия выехали спасатели, которые вытащили людей на берег. 60-летняя пассажирка лодки скончалась, остальным была оказана своевременная медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Место происшествия осмотрели следователи и криминалисты. Обстоятельства случившегося уточняются, расследование продолжается.

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Фото: Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России