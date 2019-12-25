Спасатели Ленобласти спасли убежавшую лошадь

Спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области оказали помощь лошади в посёлке Шапки.

Лошадь, которая провалилась в канаву после того, как сбежала из конюшни, была спасена благодаря оперативному действию спасателей аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Инцидент произошел в поселке Шапки, где животное провело несколько часов, пока его не обнаружили. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно немедленно отправились на место происшествия. Вместе с ними прибыл трактор, который был нанят хозяйкой лошади.

С помощью лебёдки аварийно-спасательного автомобиля и трактора спасатели сумели достать животное из западни. Лошадь была передана обеспокоенной хозяйке.

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти помогли мужчине, находившегося несколько дней в лесу без еды.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти