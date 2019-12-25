Спасатели Ленобласти помогли мужчине, находившегося несколько дней в лесу без еды

В Ленинградской области мужчина несколько дней был в лесу без еды в легкой одежде. Ему помогли спасатели.

Спасатели Тосно успешно провели операцию по транспортировке мужчины из леса. Охотники обнаружили человека, который несколько дней провёл в лесу без еды и в лёгкой одежде. Мужчина был найден в районе трассы М-11, около моста через реку Тигода. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы.

После получения заявки, спасатели поисково-спасательного отряда Тосно выехали на место происшествия и вывели пострадавшего из леса. Мужчина был доставлен на место встречи со скорой помощью, которая забрала его для дальнейшей госпитализации.

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти достали мертвую девушку из авто после ДТП.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти