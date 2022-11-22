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Спасатели Ленобласти вытащили из акватории озера трех человек на лодке
Сегодня, 10:00
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели Ленобласти вытащили из акватории озера трех человек на лодке

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Пострадавших обнаружили и доставили на берег.

Спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска совершили операцию по спасению троих человек на весельной лодке, который оказался в беде на Судаковском озере. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Вечером 9 октября поступила информация о том, что трое человек не могут вернуться с акватории.

Благодаря реакции спасателей, пострадавшие были обнаружены и безопасно доставлены к берегу. 

Ранее сообщалось, что в Ленобласти спасли застрявшего на лодке мужчину.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: ленобласть, лодка, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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