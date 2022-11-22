Спасатели Ленобласти вытащили из акватории озера трех человек на лодке

Пострадавших обнаружили и доставили на берег.

Спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска совершили операцию по спасению троих человек на весельной лодке, который оказался в беде на Судаковском озере. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Вечером 9 октября поступила информация о том, что трое человек не могут вернуться с акватории.

Благодаря реакции спасателей, пострадавшие были обнаружены и безопасно доставлены к берегу.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти спасли застрявшего на лодке мужчину.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти