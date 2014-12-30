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В Ленобласти спасли застрявшего на лодке мужчину
Сегодня, 15:47
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти спасли застрявшего на лодке мужчину

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В городе Приозерск спасатели поисково-спасательного отряда совершили успешную операцию по спасению мужчины, который оказался в беде на Комсомольском озере.

Утром 7 октября поступила информация о том, что мужчина не может вернуться с акватории из-за поломки мотора. Благодаря быстрой реакции спасателей, пострадавший был обнаружен и безопасно доставлен к берегу. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Спасатели передали мужчину его родственникам, которые выразили свою благодарность за оперативную помощь. 

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти спасли убежавшую лошадь.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

 

Теги: ленобласть, лодка, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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