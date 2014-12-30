В Ленобласти спасли застрявшего на лодке мужчину

В городе Приозерск спасатели поисково-спасательного отряда совершили успешную операцию по спасению мужчины, который оказался в беде на Комсомольском озере.

Утром 7 октября поступила информация о том, что мужчина не может вернуться с акватории из-за поломки мотора. Благодаря быстрой реакции спасателей, пострадавший был обнаружен и безопасно доставлен к берегу. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Спасатели передали мужчину его родственникам, которые выразили свою благодарность за оперативную помощь.

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти спасли убежавшую лошадь.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти