В Ленобласти спасли застрявшего на лодке мужчину

Утром 7 октября поступила информация о том, что мужчина не может вернуться с акватории из-за поломки мотора. Благодаря быстрой реакции спасателей, пострадавший был обнаружен и безопасно доставлен к берегу. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.
Спасатели передали мужчину его родственникам, которые выразили свою благодарность за оперативную помощь.
Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти спасли убежавшую лошадь.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
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