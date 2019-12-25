Петербуржцам показали спаниеля Пулю на службе у ОМОНа

Несмотря на небольшой рост и милый внешний вид, эта собака играет важную роль в обеспечении безопасности.

Служба безопасности транспортной структуры Росгвардии Петербурга показала очаровательного сотрудника — русского охотничьего спаниеля по имени Пуля. Очаровательные фотографии собаки, опубликованные пресс-службой ведомства, мгновенно завоевали сердца подписчиков в социальных сетях.

Невозможно остаться равнодушным к роскошным завивающимся ушкам, выразительным черным глазам и уникальному окрасу животного. Несмотря на небольшой рост и милый внешний вид, эта собака играет важную роль в обеспечении безопасности. Пуля специализируется на обнаружении взрывчатых веществ в сложных объектах инфраструктуры — железнодорожных вагонах, станциях и воздушных гаванях. Чуткий нюх, легкость движений и умение проникнуть в узкие пространства позволяют ей эффективно искать опасные материалы там, где большие служебные собаки не смогут справиться.

Спаниель ежедневно проходит тренировки, прекрасно взаимодействует с инструктором-кинологом и неоднократно демонстрировал свою ценность в реальных ситуациях, обеспечивая безопасность граждан.

Ранее мы сообщили о том, что в Курортном районе замечена краснокнижная беременная косуля.

Фото: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ