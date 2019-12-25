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В Ленобласти медсестра обвинила сожителя в изнасиловании ее дочери
Сегодня, 8:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти медсестра обвинила сожителя в изнасиловании ее дочери

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Следователем возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Медсестра из Гатчинского района обвинила сожителя в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

К следователям обратилась 36-летняя медсестра из Гатчинского района. Она сообщила, что 13 ноября в период с 16:30 до 17:45 её 49-летний сожитель под угрозой применения физической силы совершил  половой акт с ее 15-летней дочерью.

Следователем возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

На прошлой неделе в парке Интернационалистов мужчина совершил развратные действия в отношении 15-летней.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, изнасилование
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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