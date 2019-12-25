В Ленобласти сожитель бабушки подозревается в развращении её 9-летней внучки

Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело.

В Подпорожском районе Ленобласти сожителя бабушки задержали по подозрению в развращении её несовершеннолетней внучки. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама девочки. Она сообщила, что с апреля по июнь её 9-летняя дочь периодически находилась в гостях у своей бабушки, которая проживала с 55 летним мужчиной. Он работает осмотрщиком вагонов на железнодорожной станции. Этот мужчина, по словам матери девочки, совершал в отношении ребёнка развратные действия.

Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело.

Также в Ленобласти задержали мужчину, который покупал сладости детям и заманивал их в квартиру.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)