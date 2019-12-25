В Ленобласти задержали мужчину, который покупал сладости детям и заманивал их в квартиру

По предварительной информации, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика.

В поселке Дятлово Выборгского района Ленобласти задержали мужчину по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

В полицию вечером 2 августа обратился очевидец. Он сообщил, что у дома по улице Героев Танкистов неизвестный мужчина пристает к детям, покупает им сладости и заманивает в квартиру. Оперативно 49-летний подозреваемый был задержан. По предварительной информации, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика. С заявлением о совершении противоправных действий позднее обратился отчим пострадавшего ребёнка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Также полиция разыскивает петербуржца, который развратил школьницу в автомобиле Renault.

Фото: Piter.tv