Полиция разыскивает петербуржца, который развратил школьницу в автомобиле Renault

Приметы: мужчина славянской внешности, голубые глаза, плотного телосложения.

В Петербурге отец несовершеннолетней обратился в полицию с заявлением на неизвестного мужчину, который в машине совершил развратные действия в отношении его дочери. Об этом стало известно Piter.tv

Обратившийся петербуржец сообщил, что во второй половине ноября 2021 года у школы на Софийской улице в автомобиле Renault белого цвета неизвестный мужчина совершил в отношении его 13-летней дочери развратные действия. В апреле этого года этот же мужчина повторно совершил в отношении школьницы развратные действия.

Приметы: мужчина славянской внешности, голубые глаза, плотного телосложения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербурженка обвинила бывшего мужа в сексуальном насилии над их дочерью.

Фото: Piter.tv