Петербурженка обвинила бывшего мужа в сексуальном насилии над их дочерью

Жительница Петербурга обвинила бывшего мужа в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении их общей дочери. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам женщины, в период с октября по ноябрь 2021 года ее бывший муж, находясь в гостях в квартире дома по улице Пархоменко, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их общей дочери 2006 года рождения. Супруги развелись еще в 2010 году.
Подозреваемый был оперативно задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.
Также ещё одна петербурженка обвинила собутыльника в изнасиловании.
Фото: Piter.tv
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