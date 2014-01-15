Петербурженка обвинила бывшего мужа в сексуальном насилии над их дочерью

Всё произошло, когда мужчина находился в гостях у бывшей супруги и дочери.

Жительница Петербурга обвинила бывшего мужа в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении их общей дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам женщины, в период с октября по ноябрь 2021 года ее бывший муж, находясь в гостях в квартире дома по улице Пархоменко, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их общей дочери 2006 года рождения. Супруги развелись еще в 2010 году.

Подозреваемый был оперативно задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Также ещё одна петербурженка обвинила собутыльника в изнасиловании.

Фото: Piter.tv