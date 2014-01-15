Петербурженка обвинила собутыльника в изнасиловании

Неизвестный мужчина, после совместного распития спиртных напитков, изнасиловал петербурженку, после чего скрылся.

Гражданин Узбекистана подозревается в изнасиловании 29-летней петербурженки в Шушарах. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию в пять утра 2 августа обратилась пострадавшая. Она сообщила, что в квартире по Московскому шоссе неизвестный мужчина, применив силу, изнасиловал её.

Было установлено, что неизвестный мужчина, после совместного распития спиртных напитков, изнасиловал петербурженку, после чего скрылся.

По подозрению в совершении данного преступления оперативно был задержан 28-летний гражданин Узбекистана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее в Пискаревском парке мужчина демонстрировал половые органы.

Фото: Piter.tv