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В Ленобласти внучка обвинила сожителя бабушки в совращении
Сегодня, 8:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти внучка обвинила сожителя бабушки в совращении

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Лодейнопольском районе Ленобласти сожитель бабушки подозревается в совращении её несовершеннолетней внучки. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился врач-психиатр, которая рассказала о пострадавшей 14-летней девочке. Со слов ребёнка, с 2016 года по 26 сентября 2023 года в Выборгском районе Ленобласти сожитель ее бабушки (опекун) совершал в её отношении действия сексуального характера.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге разыскивают мужчину, который угрожал 13-летней изнасилованием.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, сексуальное насилие
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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