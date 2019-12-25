В Ленобласти внучка обвинила сожителя бабушки в совращении

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Лодейнопольском районе Ленобласти сожитель бабушки подозревается в совращении её несовершеннолетней внучки. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился врач-психиатр, которая рассказала о пострадавшей 14-летней девочке. Со слов ребёнка, с 2016 года по 26 сентября 2023 года в Выборгском районе Ленобласти сожитель ее бабушки (опекун) совершал в её отношении действия сексуального характера.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге разыскивают мужчину, который угрожал 13-летней изнасилованием.

Фото: Piter.tv