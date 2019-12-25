В Петербурге разыскивают мужчину, который угрожал 13-летней изнасилованием

Приметы: мужчина, на вид 40 лет, плотного телосложения, европейский типа лица.

В Центральном районе Петербурга неизвестный мужчина схватил ребёнка и пообещал изнасиловать, однако потом отпустил. Неизвестного разыскивает полиция, стало известно Piter.tv.

В полицию вечером 5 декабря обратилась петербурженка и заявила, что у дома 37 по улице Шпалерная к её 13-летней дочери подошел неизвестный мужчина. Он схватил девочку за плечо и обещал изнасиловать, потом отпустил и скрылся.

Приметы: мужчина, на вид 40 лет, плотного телосложения, европейский типа лица. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ещё один неизвестный приставал к девочке-подростку у магазина на Таврической.

Фото: Piter.tv