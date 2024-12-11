Во 2-м Рабфаковском переулке неизвестные сожгли иномарку

Машина принадлежала сотруднице МЧС России.

В Невском районе Петербурга неизвестные сожгли машину сотрудницы МЧС России.

По информации АН "Оперативное прикрытие", ночью 28 января у магазина во 2-м Рабфаковском переулке полыхал автомобиль Mitsubishi Pajero 33-летней женщины. Иномарка выгорела полностью.

В настоящее время ущерб устанавливается, пострадавших нет.

Кроме того, почти одновременно в доме, около которого совершили поджог, полыхали двери двух квартир. У первой подожгли коврик, а у второй – саму дверь. Владельцы жилья обратились к правоохранителям.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. С места изъяли тряпку, пропитанную горючей смесью.

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Фото: Piter.TV