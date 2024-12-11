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Во 2-м Рабфаковском переулке неизвестные сожгли иномарку
Сегодня, 8:29
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Во 2-м Рабфаковском переулке неизвестные сожгли иномарку

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Машина принадлежала сотруднице МЧС России.

В Невском районе Петербурга неизвестные сожгли машину сотрудницы МЧС России. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", ночью 28 января у магазина во 2-м Рабфаковском переулке полыхал автомобиль Mitsubishi Pajero 33-летней женщины. Иномарка выгорела полностью. 

В настоящее время ущерб устанавливается, пострадавших нет. 

Кроме того, почти одновременно в доме, около которого совершили поджог, полыхали двери двух квартир. У первой подожгли коврик, а у второй – саму дверь. Владельцы жилья обратились к правоохранителям. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. С места изъяли тряпку, пропитанную горючей смесью. 

Ранее на Piter.TV: из-за квартирного пожара на Лени Голикова эвакуировали 15 жильцов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: невский район, поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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