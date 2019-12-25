Депутаты Петербурга хотят законодательно закрепить создание реестра недостроев

Такой реестр существует на протяжении 2 лет.

Законодательное собрание Петербурга в первом чтении одобрило изменение в закон о градостроительной деятельности. Согласно документу, городское правительство будет отвечать за создание и ведение реестра объектов капитального строительства, которые были не завершены в срок. Инициативу представлял депутат от КПРФ Александр Рассудов.

По словам депутата, из-за сложной экономической ситуации, возможно, придется консервировать объекты. Все нужно зарегистрировать. При этом мониторинг будет проводиться среди тех объектов, которые строятся с привлечением бюджетных денег. Рассудов также отметил, что реестр недостроев ведется с 2020 года, но теперь парламентарии хотят придать ему юридический статус.

Депутаты единогласно поддержали законопроект.

Ранее глава Комитета по строительству говорил о том, что в Петербурге не останется обманутых дольщиков после 2024 года.

Фото: Piter.tv