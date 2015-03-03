Владелец отеля обвинен в создании ОПГ в Петербурге

По данным источника, Дениса Иванова задержали еще 13 февраля.

Глава службы безопасности компании "Северная Ривьера", которая специализируется на гостиничном бизнесе, обвинен в создании ОПГ и нелегальной банковской деятельности. Об этом пишет 30 сентября "Бриф24".

По данным источника, Дениса Иванова задержали еще 13 февраля, в тот же день было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 210 и пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ. Организация зарегистрирована в Ленобласти, в нее входит и гостиница в Зеленогорске. Выручка компании в 2024 году составила 246,9 млн рублей. Детали дела уточняются.

