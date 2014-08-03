СК завершил расследование дела о телефонном мошенничестве против 21 участника ОПГ

В отношении организаторов и соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство.

Российские специалисты завершили расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ о телефонном мошенничестве на сумму более 100 миллионов рублей в отношении 21 участника организованной преступной группы (ОПГ). Соответствующее заявление журналистам сделала официальный представитель Следственного комитета страны через социальные сети. Известно, что подозреваемые обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Светлана Петренко уточнила, что не позднее сентября 2024 года трое злоумышленников находились на территории Новосибирска и Новосибирской области. Они из корыстных побуждений сформировали банду по хищению денежных средств и иных ценностей у пенсионеров. Соучастники работали как на территории столицы, так и в других субъектах РФ.

В прессс-службе СК России заметили, что в преступной группе действовала строгая конспирация. Реальных руководителей незаконной деятельности знал ограниченный круг лиц из числа приближенных и доверенных граждан. Остальные же члены группировки держали связь с ними с помощью мессенджеров. Фигуранты расследования в ходе телефонных разговоров с жертвами обмана представлялись сотрудниками мобильных операторов связи, Центрального банка, единого портала "Госуслуги", Росфинмониторинга или правоохранительных органов. Они вводили пожилых россиян в заблуждение. Под предлогом оказания помощи им удалось заставить потерпевших передавать сбережения курьеру для зачисления на "безопасный счет". Гражданам причинен материальный ущерб, общая сумма которого превысила 110 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела допрошены более 20 потерпевших, а также проведены обыски, во время которых обнаружены мобильные устройства и электронные носители информации, имеющие значение для следствия. В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс следственных и процессуальных действий, позволивших установить все обстоятельства совершенных преступлений. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

На текущий момент государственным обвинением собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело передано в прокуратуру для решения вопроса об утверждения обвинительного заключения и последующей передачи материалов в судебную инстанцию. Дополнительно предприняты меры по возмещению злоумышленниками причиненного ущерба потерпевшим. В частности, арест наложен на 30 банковских счетов обвиняемых и автомобиль. Ранее в отношении иных соучастников расследования, в том числе двоих несовершеннолетних подростков, уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. В отношении организаторов и соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство. Сейчас они объявлены в розыск.

Главу департамента "КАВКАЗ.РФ" обвинили в получении взятки в 2 млн рублей.

Фото и видео: Следственный комитет России