Главу департамента "КАВКАЗ.РФ" обвинили в получении взятки в 2 млн рублей

Светлана Петренко рассказала о сути уголовных дел.

Следственный комитет России предъявил директору департамента маркетинга АО "КАВКАЗ.РФ" обвинение в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Соответствующее заявление журналистам сделала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Она пояснила, что также подозреваемым по уголовному делу проходит сотрудник подрядной организации. В зависимости от роли каждого фигуранта расследования им предъявлены обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ и части 5 статьи 291 УК РФ.

Специалисты предварительно установили, что директор департамента маркетинга АО "КАВКАЗ.РФ" получил информацию о проведении культурно-массовых мероприятий во всесезонном туристско-рекреационном комплексе "Мамисон", расположенном в Северной Осетии. Фигурант расследования предложил генеральному директору подрядной организации оказать содействие в победе на конкурсе, а также в заключении контрактов. Далее между АО "КАВКАЗ.РФ" и подрядной организацией был заключен договор на оказание услуг как с единственным поставщиком.

В октябре 2025 года гендиректор подрядной организации в одном из кафе бизнес-центра "Москва-сити" передал денежные средства в качестве взятки в особо крупном размере за содействие при заключении государственного контракта. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

Фигуранты уголовного дела задержаны во взаимодействии с ФСБ России. С начальником департамента маркетинга и генеральным директором подрядной организации проведены следственные действия. В настоящее время судебная инстанция избрала подозреваемым меру пресечения. Сейчас следователи устанавливают иных лица, причастные к совершению данного преступления.

Поджегшему релейный шкаф на ж/д станции в Ступине предъявили обвинение в теракте.

Фото и видео: Следственный комитет России