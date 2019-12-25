Поджегшему релейный шкаф на ж/д станции в Ступине предъявили обвинение в теракте

Юноша не получил от куратора обещанные деньги.

Следственный комитет России предъявил обвинение в теракте подростку, который по заданию украинских спецслужб совершил поджог релейного шкафа. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службы надзорного органа страны. Известно, что преступление совершено на территории железнодорожной станции "Жилево - Ступино" в Московской области. В отношении 17-летнего злоумышленника ведется уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ.

В пресс-службе управления на транспорте при российских правоохранительных органах по Центральному федеральному округу страны заметили в комментарии для "ТАСС", что с места инцидента оперативники изъяли канистру, воронку, две сгоревшие бутылки. Также найдены следы обуви подозреваемого. Подросток в настоящее время дал признательные показания. Юноша объяснил следователям, что в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный. Аноним предложил несовершеннолетнему гражданину России совершить поджог на объекте транспортной инфраструктуры за материальное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Когда обвиняемый выполнил задание, то обещанные деньги от "работодателя" не получил. Свои незаконные действия молодой человек снимал на камеру мобильного устройства для того, чтобы передать отчет своему куратору.. Сейчас исполнитель отправлен под стражу по ходатайству государственного обвинения.

СМИ: Водителем взорвавшейся Kia в Москве оказался генерал-лейтенант ВС РФ Фанил Сарваров.

Фото: pxhere.com