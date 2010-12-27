"Союзмультфильм" прояснил ситуацию с монетами "Бременские музыканты"

После анонса ЦБ о выпуске памятных монет с героями мультфильма, некоторые СМИ написали, что "Союзмультфильм" заявил о нарушении авторских прав, так как с ним никто не договаривался. На деле эта информацию оказалась не точной.

Сегодня, 12 августа, Центробанк анонсировал выпуск монет с героями мультфильма "Бременские музыканты". Сразу после этого радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что глава совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащёва "удивлена инициативой Банка России и попросит регулятор прояснить ситуацию". В пресс-службе "Союзмультфильма" Piter.TV пояснили, что слова Юлианы Слащевой были неправильно поняты.

В прошлом году "Союзмультфильм" предоставил Центробанку лицензию на использование персонажей 13 мультфильмов ("Бабушкин зонтик", "Балерина на корабле", "Беременские музыканты", "В стране невыученных уроков", "Веселая карусель №1", "Винни Пух", "Винни Пух идет в гости", "Времена года", "Девочка и слон", "Дед Мороз и лето", "Капризная принцесса", "Крокодил Гена", "Ну погоди!, "Умка"). Героев могут использовать для изображения на памятных монетах в течение пяти лет.

У нас не было графика выхода монет, он не приложен к договору, поэтому мы были удивлены их появлению. В планах у нас выпуск ещё целой коллекции монет с персонажами наших мультфильмов. Юлиана Слащёва, глава совета директоров "Союзмультфильма"

В 2019 году 50-летний юбилей отмечают сразу несколько легендарных мультфильмов киностудии "Союзмультфильм" – "Крокодил Гена", "Ну, погоди!", "Умка", "Винни Пух", "Бременские музыканты".

Фото: ВК/ Союзмультфильм

пресс-служба ЦБ