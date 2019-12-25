Петербуржец совратил 14-летнюю дочь знакомой на Белградской улице

Мужчина был задержан.

В полицию обратилась мать 14-летней девочки, в отношении которой были совершены развратные действия. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 23 декабря обратилась 54-летняя женщина. Она рассказала, что 14 декабря в период с 18:00 до 20:15 в ее квартире на Белградской улице 50-летний знакомый 32 совершил развратные действия в отношении ее 14-летней дочери.

В среду, 23 декабря, в 18:30 у дома 6 по улице Димитрова по подозрению в совершении данного преступления задержан 50-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.

Петербуржец подозревает знакомого в развращении своей 3-летней дочери.

Фото: Piter.tv