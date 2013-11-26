С похолоданием в Петербург прилетели совы

Эти хищные птицы падки на мышей и крыс.

Осеннее похолодание в Петербурге привлекло сов. Об этом рассказал биолог Павел Глазков 6 ноября.

Эти хищные птицы падки на мышей и крыс. Одно из популярных у сов мест в Северной столице – Елагин остров.

Здесь мне и удалось обнаружить пернатого гостя. Это длиннохвостая или уральская неясыть. Нетрудно догадаться, что она обладает действительно длинным хвостом. Неясыти – отдельный род сов. Слово "неясыть" – старославянского происхождения. Точно определить его значение сложно, но, скорее всего, смысл в том, что эту птицу нельзя есть: "не - я - сыть". Не сыт я, если съем эту сову! Павел Глазков, биолог

В городе неясыти охотятся на мышевидных грызунов, иногда могут поймать и белку, и серую ворону. Эти совы активны в темное время суток, а днем отдыхают у своего убежища – дупла.

Ранее на Piter.TV: воробьиные сычи поссорились в Ленинградском зоопарке.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков