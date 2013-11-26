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С похолоданием в Петербург прилетели совы
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С похолоданием в Петербург прилетели совы

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Эти хищные птицы падки на мышей и крыс.

Осеннее похолодание в Петербурге привлекло сов. Об этом рассказал биолог Павел Глазков 6 ноября. 

Эти хищные птицы падки на мышей и крыс. Одно из популярных у сов мест в Северной столице – Елагин остров. 

Здесь мне и удалось обнаружить пернатого гостя. Это длиннохвостая или уральская неясыть. Нетрудно догадаться, что она обладает действительно длинным хвостом. Неясыти – отдельный род сов. Слово "неясыть" – старославянского происхождения. Точно определить его значение сложно, но, скорее всего, смысл в том, что эту птицу нельзя есть: "не - я - сыть". Не сыт я, если съем эту сову! 

Павел Глазков, биолог 

В городе неясыти охотятся на мышевидных грызунов, иногда могут поймать и белку, и серую ворону. Эти совы активны в темное время суток, а днем отдыхают у своего убежища – дупла. 

Ранее на Piter.TV: воробьиные сычи поссорились в Ленинградском зоопарке. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: елагин остров, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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