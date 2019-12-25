В Советском городском поселении потратили более 65 миллионов на расселение аварийных домов

В поселке Советском подвели итоги социально-экономического развития МО "Советское городское поселение" за 2020 год и определили планы на 2021 год.

В поселке Советском подвели итоги социально-экономического развития МО "Советское городское поселение" за 2020 год и определили планы на 2021 год. В собрании приняли участие местные жители, представители организаций и учреждений, а также правительства Ленобласти, районной администрации, депутаты. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В целом прошедший год можно охарактеризовать как экономически нестабильный. Пандемия, в том числе, внесла свои негативные коррективы. Марк Карвелис, глава администрации Советского поселения

В прошлом году более 65 миллионов было потрачено в рамках программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Советское городское поселение"". Большая часть суммы ушла на расселение аварийного дома в поселке Дятлово. Администрация купила 24 квартиры, к апрелю 2021 года дом полностью расселят.

В 2020 году предоставлены квартиры гражданам, расселяемым из дома по улице Спортивной в Советском, погорельцам в Токарево и художественному руководителю МБУ "ЦКД "Движение". Заключено 35 договоров социального найма.

За 2020 года в Советском отремонтировали проезд к дворовым территориям и организовали парковку на Комсомольской улице. Также были отремонтированы дворовые территории и проезды к ним в поселках Токарево и Дятлово.

Что касается благоустройства, то в Советском была реконструирована детская площадка, также в поселке велась ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского.

В 2020 году впервые проводился конкурс "Инициативный гражданин Ленинградской области". В номинации "Лучший представитель общественного" первое место занял общественный совет поселка Токарево.

Большой вклад в развитие социальной сферы поселения внесли депутаты ЗакСа Ленобласти. По ходатайству Павла Воробьева и Ильдара Гилязова (на тот момент депутата ЗакСа) из регионального бюджета были выделены субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры. Средства депутатов направили на ремонт кровли в МБОУ "СОШ п. Советский", детский сад п. Токарево, на приобретение и установку игрового комплекса по улице Дружбы в Советском.

В 2021 году депутатские деньги направят на приобретение и установку детских игровых комплексов в поселках Соколинское и Советский, а также ремонт крыши в МБУ ЦКД "Движение".

Также в текущем году планируется строительство газопровода в Советском на Выборгском шоссе, ремонт дворовых территорий, обустройство парковочных мест.

В Селезневском поселении в 2020 году выполнили годовой план на 101%.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО