В Селезневском поселении в 2020 году выполнили годовой план на 101%

Доходная часть местного бюджета на 1 января 2021 года составила 54 млн 91 тыс. рублей.

В Доме культуры поселка Селезнево прошло расширенное собрание по итогам социально-экономического развития МО "Селезневское сельское поселение" за 2020 год и планам на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На собрании присутствовали местные жители, представители различных организаций и учреждений, правительства Ленобласти, районной администрации.

Доходная часть местного бюджета на 1 января 2021 года составила 54 млн 91 тыс. рублей. Выполнение годового плана – 101%. Одно из основных направлений расходов поселения – жилищно-коммунальное хозяйство (30%).

В 2020 году в поселках Торфяновка и Великое установили модульные котельные. Также в Торфяновке исследовали качество воды подземного водозабора, в этом году планируется установить новой станцию водоочистных подземных вод. В поселке Селезнево после обследования станции водоочистки питьевого водоснабжения получены рекомендации о проведении ряда восстановительных работ технологического оборудования. Работы будут проводиться в 2021-2022 годы.

В прошлом году в девяти домах поселков Лужайка, Кондратьево, Кравцово, Торфяновка провели капитальный ремонт сетей электро- и теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения. На работы ушло более 20 миллионов рублей.

По программе "Развитие автомобильных дорог" в Селезнево отремонтированы участок дороги по улице Центральной и проезд к дворовой территории многоквартирного дома №11 на Свекловичном переулке.

В рамках этапа 2019-2020 годов был расселен многоквартирный дом в поселке Лужайка (Вокзальная,2). Восемь семей получили новое жилье.

В поселении реализуются инициативы местных жителей. Так по просьбе граждан была отремонтирована детская площадка в поселке Кондратьево и обустроена спортивная площадка в Большом поле.

В МО "Селезневское сельское поселение" продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок. Из Селезнево и Большое поле вывезли 123 м3 твердых коммунальных отходов.

В год 75-летия Великой Победы на территории поселения установлены новые мемориалы в п. Подборовье, где на мемориальных досках увековечены имена 602 человек, и на острове Клёст – 324 человек.

В этом году в поселении планируется отремонтировать дорогу по Центральной улице и на дворовой территории многоквартирных домов № 14 и № 15 в Селезнево. Также в Лужайке благоустроят детскую площадку и поставят на кадастровый учет автомобильные дороги местного значения.

Ранее в Красносельском поселении подвели итоги за 2020 год.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО