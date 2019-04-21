Стало известно, кто самый богатый депутат Госдумы от Петербурга

Лидером по количеству объектов недвижимости стала Драпеко.

Самый высокий годовой доход у бывшего единоросса Евгения Марченко, согласно опубликованным декларациям депутатов Государственной думы восьмого созыва.

За прошлый год Марченко заработал 21 млн рублей. В 2020 году – 16 млн рублей. Список недвижимости изменился: ранее он владел одной квартирой целиком (99 кв.м) и долями еще в двух (74 и 37 кв.м), теперь только тремя долями в одной квартире (37 кв.м).

На втором месте расположился глава петербургского отделения "Единой России" Сергей Боярский. Его годовой доход составил 10,7 млн рублей. С прошлой декларации они подросли на 852 тыс. рублей. Завершает тройку лидеров лидеров их однопартиец Виталий Милонов с доходом в 9,4 млн рублей. В 2020 году он задекларировал 6,1 млн рублей.

Елена Драпеко, член фракции "Справедливая Россия - За правду", отчиталась о 8,5 млн рублей. Парламентарий от КПРФ Сергей Пантелеев сообщил о 6,1 млн рублей.

Годовой заработок члена "Единой России" Юрия Петрова понизился с 6,4 млн рублей до 5,8 млн рублей по сравнению с прошлым годом. Единорос Михаил Романов заработал более 5,7 млн рублей за год, что на 128 тыс. рублей меньше, чем в 2021 году.

Бывший спикер городского парламента Вячеслав Макаров, который сменил мандат Заксобрания Петербурга на думский, задекларировал 6,6 млн рублей, а его жена – 4,6, млн рубей. Двумя годами ранее Макаров отчитался о заработке в размере 4,3 млн рублей, при этом доход его жены составлял 189 тыс. рулей. Добавим, что в декларации отсутствует доля супруги депутата в квартире площадью 50,6 кв.м.

Больше всего транспортных средств записано на Милонова. Он передвигается на Genesis G80, Lada Vesta, а также на мотоцикле BMW F800. Лидером по количеству объектов недвижимости стала Драпеко. У нее два земельных участка для садоводства (851 и 777 кв.м), три квартиры (64, 63 и 56 кв.м), садовый дом (105 кв.м), а также машино-место и газопровод.

Фото: pexels

