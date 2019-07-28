В Выборгском районе состоялся исторический фестиваль

Началось праздничное действие с возложения цветов к памятнику Петру I.

В воскресенье, 27 сентября, стало известно о том, что в Выборгском районе прошел V исторический фестиваль "За Россию и российское благочестие". Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Мероприятие прошло 25 сентября в Сампсониевском саду. Фестиваль приурочили ко дню победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавской битве (10 июля 1709 года).

Петербуржцам показали реконструкции трех боев: Полтавская битвыа, Первая мировая война и Великая Отечественная война.

Ранее мы сообщали о том, что в МЧС напомнили петербуржцам о безопасном дачном отдыхе.

Фото:gov.spb.ru