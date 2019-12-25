В МЧС напомнили петербуржцам о безопасном дачном отдыхе

Особые меры предосторожности надо соблюдать при обращении с дровяными печами.

В воскресенье, 27 сентября, стало известно о том, как петербуржцам безопасно провести дачный отдых. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

Петербуржцам напомнили, что им необходимо регулярно проверять состояние электропроводки, дровяных печей и газовых плит. Кроме того, мусор и отходы обязательно нужно сжигать на специально оборудованных площадках. Специалисты также предостерегли горожан от поджигания сухой травы.

Помимо прочего, особые меры предосторожности надо соблюдать при обращении с дровяными печами.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге побит 95-летний температурный рекорд.

Фото:pixabay