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В Выборгском районе ночью сгорели две машины
Сегодня, 10:01
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EvaRaskol

В Выборгском районе ночью сгорели две машины

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В результате происшествия никто не пострадал.

В Выборгском районе Петербурга в ночь с 27 на 28 июля сгорели две машины, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Автомобили загорелись около четырех часов ночи на улице Федора Абрамова возле дома № 19. В машинах "Митсубиси" и "ВАЗ 2103" выгорели моторные отсеки. Ликвидировать возгорание удалось к 05:48.

Сведения о пострадавших не поступали.

К тушению привлекалось от МЧС две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ивангороде мужчина на мопеде влетел в дерево

Фото: Pixabay

Теги: выборский район, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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