В Выборгском районе ночью сгорели две машины

В Выборгском районе Петербурга в ночь с 27 на 28 июля сгорели две машины, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Автомобили загорелись около четырех часов ночи на улице Федора Абрамова возле дома № 19. В машинах "Митсубиси" и "ВАЗ 2103" выгорели моторные отсеки. Ликвидировать возгорание удалось к 05:48.
Сведения о пострадавших не поступали.
К тушению привлекалось от МЧС две единицы техники и девять человек личного состава.
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Фото: Pixabay
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