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В Ивангороде мужчина на мопеде влетел в дерево
Сегодня, 9:16
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EvaRaskol

В Ивангороде мужчина на мопеде влетел в дерево

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Водитель погиб на месте.

В субботу 27 июля около 23:35 в Кингисеппском районе Ленинградской области в Ивангороде мужчина на мопеде влетел в дерево, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла на улице Котовского у дома № 8. Управляя мопедом, мужчина совершил наезд на бордюрный камень и ударился о дерево. В результате ДТП водитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Личность погибшего и обстоятельства авария устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал, что после ДТП на трассе "Скандинавия" три человека находятся в тяжелом состоянии.

Фото: Pixabay

Теги: авария, дтп, кингисепп, мопед
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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