Водитель погиб на месте.

В субботу 27 июля около 23:35 в Кингисеппском районе Ленинградской области в Ивангороде мужчина на мопеде влетел в дерево, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла на улице Котовского у дома № 8. Управляя мопедом, мужчина совершил наезд на бордюрный камень и ударился о дерево. В результате ДТП водитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Личность погибшего и обстоятельства авария устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал, что после ДТП на трассе "Скандинавия" три человека находятся в тяжелом состоянии.

Фото: Pixabay