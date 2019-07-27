Три человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП на трассе "Скандинавия"

Участниками аварии стали три транспортных средства.

Днем 27 июля на 73 км ФАД "Скандинавия" произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба УГИББД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, оно произошло около 15:20. На трассе столкнулись "Ниссан", "Опель" и "ГАЗель". Три человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди них - водитель "Ниссана" 1958-го года рождения, а также водитель и пассажир "Опеля". Личность последнего пока не установлена. По сообщению очевидцев, на момент приезда скорой пострадавшие были живы.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Lada XRAY и Chevrolet не поделили дорогу в Кудрово.

Видео: vk.com/spb_today