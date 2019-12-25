Ленобласть разместила три крупных закупки на ремонт дорог в Выборгском районе

Общая сумма затрат – более 920 миллионов рублей.

Комитет государственного заказа Ленинградской области разместил три крупные закупки на выполнение ремонтов автомобильных дорог регионального значения Выборгского района. На все эти проекты планируется израсходовать более 920 миллионов рублей из бюджета 47-го региона.

Самый крупный по затратам (около 403 миллионов) - выборочный ремонт автодороги общего пользования Зеленогорск - Приморск - Выборг, км 23+000 - км 44+715. Работы предполагается завершить к 5 августа 2022 года.

Почти 332 миллиона рублей планируется израсходовать на приведение в надлежащий порядок дороги "Комсомольское-Приозерск". Здесь дорожникам предстоит заняться несколькими участками (км 30+000 – км 41+000, км 41+000 – км 45+800, км 45+800 – км 56+710). Проект рассчитан до августа 2021 года.

И, наконец, на автодорогу "Магистральная" (км 11+300 - км 20+402) выделяется 187,8 миллионов рублей. Работы продлятся до июля 2022 года.

Как сообщало Piter.tv, на Краснопутиловской и Варшавской улицах в Московском районе начался дорожный ремонт.

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