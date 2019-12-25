На Краснопутиловской и Варшавской улицах в Московском районе начался дорожный ремонт

Движение автомобилей и транспорта ограничат с начала августа.

В субботу, 25 июля, в Московском районе начался ремонт двух дорог в Московском районе. Движение автотранспорта будет постепенно ограничиваться. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Сначала работы пройдут на Краснопутиловской улице: там заменят 33,44 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия на проезжей части и 12,23 тысячи квадратных метров поверхности тротуара. Общая сумма ремонта - 74,15 миллионов рублей.

Чуть позже мероприятия затронут и Варшавскую улицу. Там будут обновлены 15,74 тысячи квадратных метров проезжей части и 4,01 тысяч квадратных метров тротуара. Работы оцениваются в 42,54 миллиона рублей.

Ограничения для автолюбителей будут действовать на следующих участках:

От площади Конституции до площади Победы - по 31 июля и с 6 по 13 сентября;

От Варшавской улицы до площади Победы - с 1 по 2 августа;

На перекрестке Краснопутиловской улицы и Варшавской улицы - 1 по 2 августа и с 8 по 9 августа;

От улицы Галстяна до дома №112 по Варшавской улице - с 3 по 21 августа;

По улице Орджоникидзе от улицы Ленсовета до площади Победы - с 8 по 9 августа.

Движение транспорта временно прервется на следующих участках:

По Краснопутиловской улице от площади Конституции до Варшавской улицы - с 1 по 2 августа;

По Краснопутиловской улице от Варшавской улицы до площади Победы - с 8 по 9 августа;

По нечетной стороне Варшавской улицы от Краснопутиловской до улицы Галстяна - с 15 по 16 августа;

По четной стороне Варшавской улицы от дома №112 по Варшавской улице до улицы Галстяна - с 22 по 23 августа;

По боковым заездам Краснопутиловской улицы от площади Конституции до площади Победы - с 24 августа по 5 сентября.

Ранее мы рассказали о том, что для ремонта петербургских дорог за 832 млн рублей нашелся подрядчик.

Фото: Piter.TV