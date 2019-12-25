Для ремонта петербургских дорог за 832 млн рублей нашелся подрядчик

Работами займется АО "ВАД".

АО "ВАД" стала подрядчиком для ремонта петербургских дорог по адресной программе КРТИ. Как сообщается на сайте госзакупок, контракт на 832 млн рублей с компанией заключила Дирекция транспортного строительства.

Известно, что стороны подписали контракт 10 июля, в текущем году из всех средств планируется потратить 468 млн рублей. Завершение работ ожидается к 15 ноября 2021 года. Подрядчику нужно обновить участок Северного проспекта от Энгельса до Культуры, часть Октябрьской набережной от ж/д линии Соединительная до проспекта Большевиков, а также участок Малоохтинского проспекта от Финляндского путепровода до моста Александра Невского. Самая большая часть средств по контракту отводится на ремонт Октябрьской набережной.

Ранее мы сообщали, что в четырех поселках Выборгского района начался ремонт котельных.

Фото: Piter.TV