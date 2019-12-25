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В четырех поселках Выборгского района начался ремонт котельных
Сегодня, 17:03
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В четырех поселках Выборгского района начался ремонт котельных

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Подробный график предоставила компания "Выборгтеплоэнерго".

В Гончаровском, Каменногорском и Первомайском поселениях Выборгского района начались работы по ремонту источников отопления. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации со ссылкой на "Выборгтеплоэнерго".

Так, с 13 по 26 июля продлится  ремонт котельной  поселка Михалево по адресу: Новая улица, 14. С 15 по 18 июля закроется котельная поселка Первомайское по улице Ленина, 54-б.

В Гончаровском поселении профилактические работы объявлены с 29 июля по 11 августа в котельных поселка Гончарово по Центральной улице, 15-а и в котельной поселка Перово по адресу: Круговая улица, 65).  

Кроме того, по указанным адресам пройдут гидравлические испытания, ремонт и замена оборудования. Во всех пунктах будет временно прервано горячее водоснабжение. 

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Фото: Piter.TV

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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