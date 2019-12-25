В четырех поселках Выборгского района начался ремонт котельных

Подробный график предоставила компания "Выборгтеплоэнерго".

В Гончаровском, Каменногорском и Первомайском поселениях Выборгского района начались работы по ремонту источников отопления. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации со ссылкой на "Выборгтеплоэнерго".

Так, с 13 по 26 июля продлится ремонт котельной поселка Михалево по адресу: Новая улица, 14. С 15 по 18 июля закроется котельная поселка Первомайское по улице Ленина, 54-б.

В Гончаровском поселении профилактические работы объявлены с 29 июля по 11 августа в котельных поселка Гончарово по Центральной улице, 15-а и в котельной поселка Перово по адресу: Круговая улица, 65).

Кроме того, по указанным адресам пройдут гидравлические испытания, ремонт и замена оборудования. Во всех пунктах будет временно прервано горячее водоснабжение.

Ранее мы рассказали о том, что в Приморске строят Дом культуры.

Фото: Piter.TV