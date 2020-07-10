В Приморске строят Дом культуры

Кроме того, в следующем году в городе появится несколько спортивных объектов.

В Приморске скоро появится дом культуры в необычном архитектурном стиле. По решению авторов проекта, учреждение будет выглядеть как кирха, которая в прежние времена считалась главным городским зданием. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

По словам главы администрации Приморского городского поселения Валерия Шестакова, новом здании будут проводиться вокальные, хореографические, театральные занятия. Кроме того, под крышей ДК появятся кинотеатр и зал для проведения концертов. Культурно-досуговый центр откроется в сентябре 2021 года.

В поселении также уделяют внимание спортивным объектам: в прошлом году был согласован ремонт городского стадиона. Мероприятия также пройдут в следующем году.

Еще один стадион появится в поселке Рябово.

Ранее мы рассказали о том, что главы поселений Выборгского района осмотрели стадион в Рощино.

Видео: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО