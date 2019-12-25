Главы поселений Выборгского района осмотрели стадион в Рощино

Также руководители посетили другие объекты спорта и культуры.

На территории Рощинского городского поселения состоялось выездное совещание представителей администрации Выборгского района и глав муниципальных образований. Об этом сообщил глава районной администрации Геннадий Орлов в своем Instagram-аккаунте.

Участники посетили ряд спортивных и культурных объектов. В частности, в рамках совещания прошел осмотр стадиона "Рощино-арена".

Напомним, что стадион был признан лауреатом Всероссийской премии "Спортивные сооружения. Итоги года".

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге представили туристический проект "Суворов".

Фото: Instagram / orlovinsta